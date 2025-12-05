スズキ「“新”軽トラック」初公開に反響殺到！ 「カッコいい！」「この顔すき」デザインが好評に！ “ちょっとワル顔”に刷新＆安全性強化した「新キャリイ」がスゴい！

“ちょっとワル顔”に刷新＆安全性強化した「新キャリイ」がスゴい！

スズキは2025年11月10日、軽トラックの定番として親しまれてきた「キャリイ」の一部改良モデルを初公開しました。

1961年の初代登場以来、60年以上にわたり軽トラックの現場を支えてきたキャリイは、現在販売されている11代目（2013年登場）も、農業、建設、配送といった幅広い分野で活躍しています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「軽トラ」です！（16枚）

現行モデルのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mmで、乗車定員は2名。外装は実用性を追求したシンプルさ、内装は操作性を考慮したベーシックな仕様が特徴です。

めちゃくちゃカッコいい「軽トラ」！

パワートレインには、最高出力は50馬力を発揮するR06A型660cc直列3気筒エンジンを搭載。トランスミッションは5速MTまたは4速AT、駆動方式はFRまたは4WDが選択可能です。燃費は5速MT車でWLTCモード最大18.7km／Lを達成しています。

また、安全面では、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能など、軽トラックとしてトップクラスの先進安全装備を備えています。

今回の仕様変更では、外観デザインの刷新が最大のポイントです。ヘッドライトを従来の縦長から細めの横長タイプに変更し、フロントバンパーをブラック塗装とすることで、精悍かつ現代的なフロントフェイスへと進化しました。

内装でもインパネカラーがブラック基調に変更され、メーター盤面も新デザインを採用。さらに、センターコンソールには大画面ナビ用のスペースが確保され、スマートフォンや小物置き場、ドリンクホルダーも新設されるなど、快適性と使い勝手が向上しています。

安全装備についても、「デュアルセンサーブレーキサポートII」の採用などを含めて強化されました。

この改良モデルに対し、販売店からはすでに好意的な反響が寄せられています。あるスタッフは「軽トラなのにちょっとワル顔でカッコいいとお客様から言われており、特に黒バンパーが好評です」と語っています。

また、別の店舗では「フロントマスクが精悍になったことで、アウトドア用途で興味を持たれる方が増えています」と、新しいユーザー層からの関心も高まっていることがわかります。

キャリイの一部改良モデルはネット上でも大きな、特に刷新されたフロントフェイスが話題となっています。

新しいデザインに対して、「顔が精悍になってる！」「おお！ カッコイイな！」「この顔 好きだな」といった、デザイン性を高く評価する声が多数見られました。

ヘッドライト周りの新意匠については、スズキの他のモデルとの類似性を指摘する意見もあり、「ヘッドライト周りが現行型スペーシアカスタムに雰囲気が似ているな」というコメントや、「新型キャリイにシグネチャーランプ採用!? 軽トラまで採用の時代になるとは…」と、先進的な装備が軽トラックにも導入されたことへの驚きも見受けられました。

※ ※ ※

今回のキャリイの仕様変更は、軽トラックに求められる基本性能を維持しつつ、デザイン性と快適性を大きく高めています。

派生モデルの「スーパーキャリィ」にも同様の改良が施され、特別仕様車も登場したことで、選択肢の幅が広がり、ユーザーの用途や好みに合わせて選びやすくなったと言えるでしょう。

なお、価格や詳細については現時点で未発表となっており、今後の正式発表が待たれます。