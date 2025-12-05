約6割の生徒が東大に現役合格！「筑波大学附属駒場中・高等学校」：THE名門校
【番組内容】
【テレビ学校訪問……筑波大学附属駒場中・高等学校】
▼東京都世田谷区にある中高一貫の国立男子校
▼全校生徒数856人
▼25年春の大学合格実績は、国公立146人（東大117人）、早慶上理221人、医学部医学科78人など
▼図書スペースの蔵書数は2万4000冊
▼水田学習では田植えから稲刈りまで経験
▼先取り学習ではなく、「深く学ぶ」学習
▼「国際オリンピック」に多くの生徒が出場！様々な分野で活躍できる理由とは？
＜ジャグリングで観客を魅了したい！文化祭に懸ける想い＞
▼3日間で1万5000人が来場する筑駒の文化祭
▼ジャグリング同好会に所属する高2生の最後の公演に密着！
