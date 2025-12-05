¡Ö¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡×Íèµ¨J3¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¡¿·´ÆÆÄ¤ËÊÒÌîºäÃÎ¹¨»á
¡¡Íèµ¨J3¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï5Æü¡¢ÊÒÌîºäÃÎ¹¨»á¡Ê54¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï11·î29Æü¡¢ÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤ÎÊÒÌîºä»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¹Åç¤äÇð¡¢ÂçÊ¬¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤ÏÂçÊ¬U¡½15¤äGÂçºå¡¢¹Åç¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸å¡¢2016Ç¯¤ËÅö»þJ3¤À¤Ã¤¿ÂçÊ¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òJ2¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤È¡¢18Ç¯¤ËJ1¾º³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ËÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¤Î½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤â»Ä¤·¤¿°ìÊý¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£22Ç¯¤ËGÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢24Ç¯¤«¤éJ2ÂçÊ¬¤Î´ÆÆÄ¤ËºÆ¤Ó½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Î¤¿¤áÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¤Ïº£µ¨9¾¡10Ê¬¤±19ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ37¤Ç18°Ì¡£ºÇ½ªÀá¤ÇÉÙ»³¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤¬¤ï¤º¤«1ÅÀÆÏ¤«¤ºJ3¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤ò2ÅÙ¾º³Ê¤ØÆ³¤¤¤¿ÃÏ¸µ¶å½£¤Î»Ø´ø´±¤ò¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒÌîºä»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÊÒÌîºä¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ç¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤½¤ÎÅ¯³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ò°¦¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×