広く雪や雨が降り、カミナリを伴うところも【これからの天気(12月5日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・波浪注意報、中越に大雪・なだれ・着雪注意報、上・中越に大雨注意報が発表されています。
◆5日(金)これからの天気
広く雪や雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。
夕方以降は次第に雪や雨はやむ見込みです。
降水確率は、午後6時にかけて60%以上のところが多くなっています。
◆5日(金)の予想最高気温
最高気温は、2～8℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。各地とも平年と比べると低く、長岡市と上越市は7℃ほど低くなりそうです。
