これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・波浪注意報、中越に大雪・なだれ・着雪注意報、上・中越に大雨注意報が発表されています。



◆5日(金)これからの天気

広く雪や雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。

夕方以降は次第に雪や雨はやむ見込みです。

降水確率は、午後6時にかけて60%以上のところが多くなっています。



◆5日(金)の予想最高気温

最高気温は、2～8℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや低いでしょう。各地とも平年と比べると低く、長岡市と上越市は7℃ほど低くなりそうです。