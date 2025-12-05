河本結は優勝副賞のお菓子を児童養護施設にプレゼント 北海道の子供たちと過ごして「とっても幸せな気持ちになりました」
河本結が自身のインスタグラムを更新。今季1勝目を挙げた「北海道meijiカップ」の優勝副賞の菓子を児童養護施設に寄付したことを投稿した。
【写真】子供たちと楽しそうにおやつタイムを過ごす河本結
河本は以前の投稿で受賞した菓子の半分（5年分）を地元・松山市の児童養護施設に寄付したことを報告。今回は残る半分を大会が開催された北海道北広島市にある施設に寄付をした。河本は実際にその施設を訪問。「みんながおいしそうにお菓子を食べてくれて 私もとっても幸せな気持ちになりました」と、子供たちと仲良く接した印象を綴っていた。ちなみにこの日の洋服は「#meijiチョコレートを意識したワンピース」だったこともさりげなく文末に記していた。投稿ではお礼のメッセージが何枚も貼られたトロフィーの形をした台紙を手に子供たちと並んだ写真や、子供たちとテーブルを囲んで楽しそうに菓子を食べる写真を公開。そして「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるよう がんばっていきたいと思います」と来季に向けての意気込みを記して投稿を締めくくった。投稿を見た大勢のファンも「マジ素敵です」「子供たち、幸せな気分に、ほっこりニュース」「自分も暖かい気持ちになりました」「子供たちの笑顔を見ると更にパワーもらえるね」「贈るだけじゃなく、訪問も…」など、河本の行動を称賛していた。
