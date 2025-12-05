わずか数秒のうちに6翻もアップしたとなれば、視聴者の気持ちも追いつかない。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が、試合開始早々の東1局に衝撃の倍満ツモ。リーチ時点では3翻だったところが、1巡で倍満にまで仕上がる様子に、ファンから驚きの声が続出した。

【映像】裏3だと知っていた？松本吉弘、高速の倍満申告シーン

東1局、松本は赤5索こそ1枚あるものの、面子はなくターツもペンチャンが目立つ難しい配牌をもらった。すると、まずは先手を奪おうとKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）がタンヤオ・赤・ドラを目指して仕掛けて9巡目にテンパイ。これに続いて赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）も13巡目でテンパイ。フリテンながら一・四・七万の三面張とした。

それでも松本は突き進んだ。14巡目、9索を暗刻としたところでリーチ。現状で見えるのか赤2枚でリーチと合わせて3翻だった。ところが次巡、ドラの3筒を一発でツモ。さらに暗刻の9索が裏ドラに化け、リーチ・赤2だったところが、一気に6翻アップし、リーチ・一発・ツモ・赤2・ドラ・裏ドラ3の倍満に仕上がった。

この時、松本は裏ドラが3枚乗ることを予期していたかのようなスピードで「4000・8000」と高速申告。対戦している佐々木の“得意技”を取り入れたかのようだ。ファン肌点の高さに「うそぉ！」「なんやこれは！」と驚くとともに、高速申告については「寿人レベル」「発声はっや」「申告速すぎ」といったコメントも見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

