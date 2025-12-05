将棋の増田康宏八段（28）と斎藤明日斗六段（27）が12月5日、東京・渋谷区の将棋会館で第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントの勝者組決勝戦の対局を行っている。本局の勝者は、挑戦者決定二番勝負に進出する。

藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者を決めるトーナメントが進行中。勝者組決勝戦では、前期挑戦者だった増田八段とタイトル初挑戦を目指す斎藤六段が激突している。振り駒の結果、先手番は増田八段に決まり、相掛かりの出だしとなった。

増田八段は、前期五番勝負でタイトル戦初登場を決めたが、0勝3敗で敗退。今期は挑決トーナメントからの出場で、高見泰地七段（32）、吉池隆真四段（21）、糸谷哲郎八段（37）に勝利した。

一方、斎藤六段も挑決トーナメントからの参戦で、広瀬章人九段（38）、佐々木大地七段（30）、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）を破り、勝者組決勝戦へ駒を進めた。前年は、敗者復活戦から挑戦者決定二番勝負へ進出したが、増田八段に敗れる結果となった。今期こそ念願のタイトル挑戦へ向けてこの一戦を制したい。

注目の大一番を制し、挑戦者決定二番勝負へ進出するのはどちらか、今後の戦いから目が離せない。

【昼食の注文】

増田康宏八段 ガパオ〜温泉卵のせ〜

斎藤明日斗六段 オムハヤシ（大盛り）、いちごシェイク

【昼食休憩時の残り持ち時間】

増田康宏八段 3時間1分（消費59分）

斎藤明日斗六段 3時間12分（消費48分）

