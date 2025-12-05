死亡したヤセル・アブ・シャバブ氏/From Popular Forces/Facebook

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスと対立する民兵組織は4日、指導者がガザで死亡したことを明らかにした。この組織はイスラエルから武器の提供や支援を受けており、イスラエルの戦後計画にとって打撃となる可能性がある。

死亡したヤセル・アブ・シャバブ氏は、ガザ地区南部ラファの一部を支配する民兵組織を率いていた。広場で家族内の「対立の沈静化」を試みた際に死亡したという。イスラエルの情報筋はこれより前、死亡の原因は「内部抗争」との見方を示していた。

イスラエル人の情報筋2人によると、イスラエルはアブ・シャバブ氏を同国南部の病院へ搬送しようとしたものの、死亡が確認されたという。

アブ・シャバブ氏はイスラエルの支援を受けるガザの武装組織で最も目立つ指導者で、依然はっきりしないイスラエルのガザ将来構想の後退につながりかねない。

アブ・シャバブ氏の年齢は30代前半。ガザ南部で徐々に勢力範囲を拡大していたとみられ、ハマスを排除した地域の創出を試みていた。イスラエルはハマスを弱体化させ、そのイスラム主義統治に代わる指導者としてアブ・シャバブ氏を利用したい意向だった。

以前アブ・シャバブ氏を狙うと表明したことがあるハマスは同氏を裏切り者と呼んだものの、死亡に関与したかは明言しなかった。ハマスはアブ・シャバブ氏について、「自民族と故郷を裏切り、占領の手先となることに応じた者がたどる必然の運命だ」としている。

一方の民兵組織は、アブ・シャバブ氏はハマスに殺害されたわけではないと強調した。

「アブ・シャバブ氏がテロリストの集まりであるハマスの暴徒に殺害されたとする誤った全ての報道を強く否定する。ハマスは我々の総指導者を殺害するにはあまりに弱い」としている。