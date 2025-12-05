ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が日本のアーティストの海外展開を政府として後押しする考えを示したことに言及した。

高市氏は4日、自身のXで「日本の才能あふれるアーティストの皆様が、より多くの国でライブや交流を実現できるよう、政府は海外展開支援を強化します。アジア、欧州、北米など多様な市場で、日本の音楽が響く未来を創ります」と切り出し、「先般閣議決定した550億円を超える補正予算も活用し、海外売り上げ20兆円を目標に、複数年でのご支援をお約束し、官民連携で強力に後押しします」とした上で、「アーティスト、クリエーターの皆様と連携し、日本の音楽が響き、文化で繋がるグローバルマーケットの獲得を目指します」とポストした。

日本人アーティストの海外ライブをめぐっては、自身の台湾有事をめぐる国会答弁に中国が反発し、浜崎あゆみの上海ライブが前日に中止となったほか、人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキの上海ライブは、開催中に地元当局の指示で強制的に終了させられ、大きな波紋を呼んだばかり。これらは首相発言への対抗手段の一環とみられている。

金剛地は、高市氏のポストを引用し「自分で潰しておいて、どの口が言うのか。呆れたものだ」とピシャリ。「北京行って日本のために発言を撤回し謝罪してきてください」などと求めた。