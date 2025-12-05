ハイヒール・モモコ、3週間ぶり手作り“スタッフ弁当”4つ披露「想像以上に豪華」「ご飯がすすみそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月4日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳大御所芸人「想像以上に豪華」うなぎの蒲焼など入った手作り弁当4つ
モモコは「3週間ぶりにスタッフ弁当作りました」とつづり、数多くのおかずがぎっしり詰まった4つの弁当の写真を投稿。うなぎの蒲焼や卵焼き、焼売、野菜炒めなど、家庭的で彩り豊かな品々が並び、ボリューム満点の内容となっている。
この投稿には「想像以上に豪華」「愛情がこもっている」「お店みたい」「彩りが綺麗」「栄養ばっちり」「ご飯がすすみそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
