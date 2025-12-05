「今日好き」藤田みあ、ダークトーンの新ヘアカラー「大人っぽい」「透明感さらに増した」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが12月3日、自身のInstagramを更新。ダークトーンの新しい髪色を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「透明感さらに増した」新ヘアで雰囲気ガラリ
藤田は「髪色変えた！！！！」「可愛い？？？」とつづり、サロンでのショットを投稿。艶のあるダークトーンのストレートヘアでカメラに目線を送り、シックで上品な姿を公開した。
この投稿には「大人っぽい雰囲気ですごく似合う」「透明感さらに増した」「黒髪風カラーめちゃ綺麗」「イメチェン大成功」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「透明感さらに増した」新ヘアで雰囲気ガラリ
◆藤田みあ、新ヘアカラー公開でイメチェン
藤田は「髪色変えた！！！！」「可愛い？？？」とつづり、サロンでのショットを投稿。艶のあるダークトーンのストレートヘアでカメラに目線を送り、シックで上品な姿を公開した。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿には「大人っぽい雰囲気ですごく似合う」「透明感さらに増した」「黒髪風カラーめちゃ綺麗」「イメチェン大成功」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】