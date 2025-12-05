2児の母・森咲智美、第2子長女が離乳食デビュー「手作りすごい」「器も可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの森咲智美が12月4日、自身のInstagramを更新。第2子の離乳食デビューショットを公開した。
【写真】2児の母・森咲智美、作り置きしている手作り離乳食
【Not Sponsored 記事】
◆森咲智美、第2子が離乳食デビュー
森咲は「先日、娘の離乳食がついにスタートしました 息子のときは5ヶ月から始めたんですが、今回は6ヶ月からのゆっくりスタートに」と記し、膝に乗せた娘に離乳食を食べさせている様子を公開。「また“10倍がゆ”からのルーティーンが始まりました」と綴り、「週に一度まとめてどーん！と作って冷凍」と小分け容器に入った離乳食とピンクのハート型の器、赤ちゃん用のスプーンの写真も投稿している。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なママ」「手作りすごい」「可愛らしい親子」「器も可愛い」などと反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】