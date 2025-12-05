6日(土)〜7日(日)は全国的に寒さが解消。日中はポカポカ陽気の所が多く、行楽日和になるでしょう。ただ、9日(火)頃からは再び各地で寒さが戻る見込みです。服装選びや体調管理にご注意ください。

12月最初の土日は行楽日和に 特に7日(日)は暖気流入で気温上昇

12月最初の土日(6日〜7日)冬型の気圧配置が緩み高気圧に覆われるため、ほぼ全国的に晴れるでしょう。特に7日(日)は本州付近に暖かい空気が流れ込むため、各地で平年を上回る陽気となる見込みです。福岡市の最高気温は20℃まで上がる予想です。東北や関東甲信の山沿いなど積雪の増えた所では、雪解けによる落雪や路面状況の悪化にご注意ください。





8日(月)も全国的に気温の高い状態が続きます。関東から西は晴れて日中は快適でしょう。北陸や北日本の日本海側は日中は雨の降る所が多いですが、北海道は次第に雪に変わりそうです。9日(火)〜12日(金)は上空の寒気が強まるため、日本海側では所々で雪や雨が降り、晴れる太平洋側も寒さが戻るでしょう。札幌市の最高気温は11日(木)と12日(金)は0℃未満で真冬日になりそうです。関東〜九州も日中は13℃前後の日が多く、この時期らしい気温でしょう。

12月中旬に入ると冬らしい寒さに

13日(土)〜14日(日)は低気圧の通過に伴って雨の降る所が多いでしょう。特に14日(日)は気温が低く、各地で冷たい雨となりそうです。北日本は次第に雪に変わって降り方が強まる可能性もあります。



15日(月)〜17日(水)は高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。ただ、空気は冷たく、最高気温は北海道で0℃くらい、東北や北陸で8℃前後、関東〜九州は13℃くらいでほぼ平年並みの見込みです。



18日(木)は気圧の谷の影響で、日本海側を中心に雨が降りやすいでしょう。寒さは幾分解消する所が多くなりそうです。

来週にかけて暖かさと寒さ繰り返す 服装の目安は?

来週にかけては全国的に暖かい日と寒い日を繰り返す予想です。上図は気温と服装の目安です。



北海道は週末(6日〜7日)は10℃近くまで上がるため、昼間はコートで過ごせるでしょう。ただ、来週(8日〜)は日中も0℃前後の日が多いため、ダウンコートが欠かせません。雪や風が強まるような日は手袋や耳当てなどの防寒グッズもあるとよさそうです。



東北や北陸は週末(6日〜7日)は15℃くらいなので、セーターでちょうどいいくらい。ただ、来週(8日〜)は10℃に届かない日が多いため、昼間も厚手のコートがよさそうです。



関東〜九州は週末(6日〜7日)は17℃〜20℃くらいなので、昼間はセーターでも暑いくらい。軽めのジャケットなどでよさそうです。ただ、来週(8日〜)は15℃に届かない日が多いため、厚手のコートの出番となるでしょう。



※服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。