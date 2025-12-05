５日前引けの日経平均株価は前日比５６３円２８銭安の５万０４６５円１４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７３４２万株、売買代金概算は２兆６４４７億円。値上がり銘柄数は３１４、値下がり銘柄数は１２４４、変わらずは５１銘柄だった。



日経平均株価は反落。前日の米株式市場は、ＮＹダウは３１ドル安と下落したが、ナスダック指数は上昇した。米国市場は高安まちまちだったが、日経平均株価は前日に急伸していたため利益確定売りが優勢で下落してスタート。指数寄与度が高いアドバンテスト＜6857＞やファーストリテイリング＜9983＞などが安く、プライム市場の７割超の銘柄が値を下げている。日経平均株価は一時、８００円あまり下落する場面があった。



個別銘柄では、ファナック＜6954＞や東京エレクトロン＜8035＞、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が安く、サンリオ＜8136＞やキーエンス＜6861＞が値を下げた。ルネサスエレクトロニクス＜6723＞やイオン＜8267＞も軟調。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が高く、レーザーテック＜6920＞やＩＨＩ＜7013＞、イビデン＜4062＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

