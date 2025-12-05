ヤクルトの奥川恭伸投手が５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２１００万円から増額でサインした。２０２１年オフ以来の昇給となり「久々のアップでの（契約）更新だったので、良かったなという感じはあります」とうなずいた。

プロ６年目の今季は開幕投手を務めるなど順調な滑り出しを見せ、計１８試合に登板。そのうち１７試合で先発して４勝８敗、防御率は４・３２だった。奥川は「１年ケガなくという、そこは達成できたのでよかったですけど、やっぱり数字や内容は良くない１年だったので、来季はそこをしっかりやっていきたい」と意気込んだ。

来季の目標は「規定投球回達成」「２ケタ勝利」だ。「来季は軸となって頑張ってほしいというところで、しっかり中６日でローテを１年間守り切ることで、そこにしっかり内容がついてくるようにというか、目標は２ケタ（勝利）なんですけど、しっかり貯金を作れるように頑張りたい」。今オフは例年より約１か月早く、今月１日からブルペンに入るなど、来季に向けて順調に調整を続けている。「しっかり投げ込んで、しっかりトレーニングをやっていきたい」。充実のオフを過ごし、来季につなげる。