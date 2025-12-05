俳優の梅沢富美男が４日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、自身の劇団の公演ツアー用に購入した大型トラックの驚きの値段を明かす一幕があった。

この日の「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は、この日のお題「高い買い物」について聞かれると「舞台公演ツアーで使う１１トントラック」と明かし、「初買（はつがい）は即決 トラック１１ｔ」との一句を披露した。

この句について「役者ばかりいても、スタッフばかりいても、道具がなかったら何もできない。そのためにどうしても必要なのがトラックなんです」と説明すると「値段はたいしたことないですよ。本当にたいしたことないです。５０００万円くらいです」と明かして共演者を驚かせた。

夏井いつき先生の採点も「お見事！」で手をたたいて喜んだ梅沢。

「最後に来る驚き。初買という新年の季語ですよね。新年らしい勢いとめでたさがある。そういう句です。何を即決したのかっていう後半の展開に意外性がある。即決でなんとトラックを買ってるんだ、この人は。ここまででも十分、意外性があるんですが、最後に『１１ｔ』という数詞を持ってきた。これがとっても良かったです、判断として。最後に数詞を置くことで大きさとか迫力とかお値段とかも、とてもリアルに想像できる。実体験はやっぱり強いと。お見事でした」と称賛され、「（番組を）締めました！」と笑顔を満開にしていた。