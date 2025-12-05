俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の３０日に放送された第８話でのワンシーンが反響を呼んでいる（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）。

第８話では、亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）と北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村一樹）の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに２人は親しくなるが…という展開。馬主としての条件である「今後も継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去２か年いずれも２０００万円超」「継続的に保有する資産の額が１億円以上」などをクリアしている展之と、相続馬限定馬主で普段は塾講師として働く耕一の経済格差が随所に見られた。

放送後に公式インスタグラムで公開された第８話のワンシーンでは、笑顔の展之の姿も投稿された。ネット上では「耕一くんと展之くんの対比の描写つらいなー」「バス待ちしてる耕一と栗須のもとに自家用車で颯爽とくる展之の対比がエグいな。ほんとにファミリーしか相続してないし、異母兄妹達からの援助はないんだなって一目でわかる」「展之が”安い”と言った３９００万円の馬だって耕一には手に入れることのできないもので、耕一にとっては競馬は道楽ではないよなぁって」「展之のギラギラした車と耕一くんの小さい部屋との対比がよかった」などの声が上がるなど、反響を呼んでいる。