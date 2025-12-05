今年のチャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１９年勝ち馬のクリソベリル（川田騎手が騎乗）を振り返る。

２番人気の３歳馬クリソベリル（川田）がゴール前の叩き合いから力強く抜け出して優勝。デビューから無傷の６連勝で、レース史上初の無敗でダート界の頂点に立った。

クリソベリルの闘志に火がついたのは、デビュー６戦目で初めてだったかもしれない。残り５０メートル。内に今年のフェブラリーＳの覇者インティ、外にＧ１・５勝のゴールドドリーム。しぶとい勝負根性で強豪古馬の間を割って先頭に立ち、首差での勝利。６戦目もまた先頭でゴールを駆け抜けた。過去５戦で２着につけた差は合計で２６馬身。最小着差での勝利にも、「自分から抜け出したところも、改めて強さを感じました」と川田が言えば、「着差以上の強さがあった」と音無調教師。

５番枠からスタートを決めると、内をロスなく追走。直線でも、川田の判断で進路はインコースに。「この枠だったので、外からのイメージはありませんでした」。的確な判断でエスコートし、自身初の１９年ＪＲＡ・Ｇ１制覇をつかんだ。

陣営も確かな成長を感じ取っていた。２走前のジャパンダートダービー、前走の日本テレビ盃と圧勝しながら、「実際は夏負けがあった。レースに影響はないと思って使ったけど、馬は苦しかったと思います」と音無師。前走後に放牧を挟み、しっかりと仕上げてきた。「戦前は不安もあったけど、見た目以上に根性がある馬だからね。放牧ですごく成長をしてくれた」と、目を細めた。

２０年には中東に遠征し、サウジＣ６着。日本に戻ってからは帝王賞、ＪＢＣクラシックを制して通算Ｇ１級４勝を挙げた。その年のチャンピオンズＣ（４着）後に、右後肢じん帯の損傷が判明して長期休養に。２１年９月の日本テレビ盃で復帰したが、６着に終わり、これが現役最後のレースになった。２１年１０月１３日、ステージ４の喘鳴（ぜいめい）症のため引退。北海道・社台スタリオンステーションで種牡馬入り。通算１１戦８勝（うち地方６戦５勝、海外１戦０勝）。他の主な勝ち鞍は１９年兵庫ＣＳ、日本テレビ盃（ともにJpn２）。