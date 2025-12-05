今年6月、女子高校生にわいせつな行為をしようとしてけがをさせたとして、男が逮捕されました。男は、今年10月、別の事件でストーカー規制法違反などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受け、釈放されたその日にも女子中学生に暴行を加えたとして逮捕されていました。

【写真を見る】“執行猶予付き有罪判決”で釈放の当日に中学生暴行・逮捕の男（23） 別の神奈川での不同意わいせつ傷害の疑いでも逮捕

警察によりますと、無職の平野悠容疑者（23）は今年6月、横浜市戸塚区のマンションで高校1年の女子生徒にわいせつな行為をしようとして、けがをさせた疑いがもたれています。

平野容疑者は、女子生徒の住むマンションに侵入し、後ろから口を塞いで抱きつきましたが抵抗されたため、その場から逃走していたということです。

調べに対し、平野容疑者は黙秘しています。

平野容疑者は今年10月、別の事件でストーカー規制法違反の罪などで執行猶予付きの有罪判決を受け、釈放されました。しかし、その日のうちに、さいたま市内で女子中学生に暴行を加えたとして逮捕。その後、不同意わいせつ傷害の疑いで送検され、傷害の罪で起訴されています。