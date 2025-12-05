千田阿紗子さんが自身のXを更新。結婚と妊娠を報告しました。

【写真を見る】【千田阿紗子】結婚と妊娠を報告「結婚いたしました。そして、お腹の中に新しい命を授かっております」





千田さんは、「この度、11月の佳き日に結婚いたしました。そして、お腹の中に新しい命を授かっております。」と投稿。







直筆の手紙を添えて「妻になることも、母になることも、 憧れてはいたものの、全くの未知の世界。 日々、一喜一憂しながら、その難しさと幸せを噛み締めております。」と、喜びを綴っています。









また自身の仕事については「女優の仕事も、演出助手の仕事も、その他舞台に関わる仕事も、 全てが私を構成している大切なものたちです。」「出産、子育ての期間、しばらく活動をお休みいたしますが、 いつか、ひとまわりもふたまわりも大きくなって、分厚くなって、 戻って来られるよう、日々精進して生きたいと思っております。」と、今後も続けていくことを表明しています。









千田阿紗子さんは、1983年生まれ。大学時代、早大ミュージカル研究会に所属し、ミュージカルと出会う。大学院卒業後、旅行会社に就職。数年後に脱サラして舞台女優へ。歌に芝居に幅広く活動し、最近は、演出助手、歌唱指導としての活動もしています。

【芸能情報ステーション】