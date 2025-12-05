さまぁ〜ず大竹の妻・中村仁美、中2長男へのバラエティ豊かな手作り弁当“備忘録”に反響「センス抜群」「どれも美味しそう〜」「素晴らしい」
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が3日、自身のインスタグラムを更新。「お弁当備忘録」と書き出し、中学2年生の長男（13）へ向けた“9つ”の手作り弁当を、写真で一挙に披露した。
【写真】「どれも美味しそう〜」「センス抜群」中村仁美が公開した中2長男への“9日分”の手作り弁当
弁当には1〜9まで番号を振り、それぞれナンバリングした弁当のメニューについて以下のように紹介した。
（1）鶏そぼろ弁当
（2）キムチチゲ弁当
（3）豚キムチ弁当
（4）無印カレー＆義母ハムカツ弁当
（5）冷凍ミートボール弁当
（6）ハンバーグ弁当
（7）牛丼弁当
（8）豚ニラ塩焼きそば弁当
（9）ハンバーグ弁当
投稿では「理由あって、ハンバーグが続いたターン」とつづり、「相変わらずメイン以外の副菜を一切作る気になれず」とも明かし、多忙な母としての正直な心情をユーモアを交えて記していた。
コメント欄には「センス抜群」「どれも美味しそう〜」「素晴らしい」「料理上手で素敵」などと、称賛の声が寄せられている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「どれも美味しそう〜」「センス抜群」中村仁美が公開した中2長男への“9日分”の手作り弁当
弁当には1〜9まで番号を振り、それぞれナンバリングした弁当のメニューについて以下のように紹介した。
（1）鶏そぼろ弁当
（2）キムチチゲ弁当
（3）豚キムチ弁当
（4）無印カレー＆義母ハムカツ弁当
（5）冷凍ミートボール弁当
（6）ハンバーグ弁当
（7）牛丼弁当
（8）豚ニラ塩焼きそば弁当
（9）ハンバーグ弁当
コメント欄には「センス抜群」「どれも美味しそう〜」「素晴らしい」「料理上手で素敵」などと、称賛の声が寄せられている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。