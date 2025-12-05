オリックス・大城滉二内野手（32）が5日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、現状維持の4000万円で更改した。

「（部屋に）入った瞬間すぐ（サイン）しました。（球団からは）二遊間を守ってくれる存在として、レギュラーを取っている2人（太田、紅林）を脅かす存在になってほしいと。頑張りますとは言いました」

右肩や右大腿部の故障に苦しんだ昨季はキャリア最少の7試合出場も、10年目の今季は代走、守備固めを中心に66試合に出場し、打率・250、17打点。6月14日の巨人戦ではサヨナラの押し出し四球を選び、9月6日の日本ハム戦でも7回2死満塁で決勝の2点適時打を放つなど、随所で輝きを放った。

「自分なりにはまあまあ頑張ったかなと。一番はケガしないで、年間を通して1軍にいることですね。チャンスがあれば、レギュラーを取れるように頑張っていきたい。チームとしてはもう一回、ハワイに（優勝）旅行に行きたいですね」

23年オフに結んだ2年契約が切れ、「頑張らないといけない気持ちがより出ると思う」と来季に向けて決意。オフは西野、杉本と3人で宮古島での合同自主トレを予定しており、「野手のおっさん組で、怪我しない体を作れるようにしたい。まずダイエット。（当面の減量目標は）500グラムぐらいですね。痩せて怪我しない体をつくりたい」とうなずいた。