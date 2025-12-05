アプローチを断って左遷!? 幼なじみの無念を晴らしたい！【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.51】
前の話を読む。元上司と再会したサトコは、幼なじみの佐野が子会社に出向していることを知る。サトコが辞めたあと横田は佐野に付きまとい…佐野も横田の被害に遭っていたのだ。
■「もてあそんだ」と言われた揚げ句…
■横田を懲らしめたいが…
■反論の余地を残さないためには？
■意外なアイデアだが使えそう
横田を誠意をもって振った佐野は「もてあそんだ」とのうわさを社内に流されてしまいます。しかし普段から横田の言動を知っていた社内の人間は、この噂を信じませんでした。
サトコの父親である社長は、頃合いを見て佐野を本社に戻すと言ってくれています。
サトコの脳内は「横田にどう報いを受けさせるか」でいっぱい。反論する余地を残せば、言い訳をしたり他人の責任にしたりして、横田は逃げてしまうでしょう。
小野と杉本に相談すると、小野が横田を秘書課に異動させることを提案しました。
「秘書は大変な仕事なので、横田の無能ぶりが明らかになるだろう」との考えでした。
いいアイデアですね！
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)