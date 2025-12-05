八村塁が決勝3ポイント…リーブス44得点のレイカーズがラプターズに競り勝つ

12月5日（現地時間4日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のスコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチとマーカス・スマートが欠場。ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

リーブス、エイトンの連続得点で始まった第1クォーターは、開始4分49秒に八村が3ポイントシュートで得点を記録。ジェイク・ラレイビアとニック・スミスJr.も加点し、31－26と5点リードで終了した。

第2クォーターもリードを保ちながら試合を進め、残り1分34秒にジャクソン・ヘイズの得点で13点差。その後は1ケタ点差に縮められたものの、67－58で試合を折り返し、前半終了時点でリーブスが14得点7アシスト、エイトンが10得点、ラレイビアが9得点、スミスJr.と八村がともに7得点を記録した。

第3クォーターはラプターズの反撃に遭うと、開始5分40秒から2連続得点を与えて81－82。リーブスの活躍でリードを奪い返し、100－98で終えた。

第4クォーターは接戦が繰り広げられるなか、2点ビハインドで迎えた試合終了残り41秒にリーブスの得点で同点。すると、八村が終了のブザーと同時に3ポイントシュートを沈め、123－120で勝利を収めた。

レイカーズはリーブスが44得点5リバウンド11アシストと爆発。エイトンが17得点8リバウンド2ブロック、ラレイビアが14得点7リバウンド、スミスJr.が12得点、八村が12得点3リバウンド1スティールを挙げ、連続2ケタ得点記録がストップしたレブロンは8得点6リバウンド11アシストをマークした。

■試合結果



トロント・ラプターズ 120－123 ロサンゼルス・レイカーズ



TOR｜26｜32｜40｜22｜＝120



LAL｜31｜36｜33｜23｜＝123

【動画】八村塁が勝利に導く3ポイントシュートを成功