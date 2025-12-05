きょうは午後も平野部を中心に晴れる所が多いでしょう。

【写真を見る】東海地方は晴れ間が続くも岐阜県山間部では夕方にかけて雪予想 週末は広く晴れ各地でお出かけ日和に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/5 昼）

正午前の名古屋市内は雲が多いものの、朝から日差しが届いています。気温は9.3℃で、きのうに比べると寒さは和らいでいます。

きょうは夕方にかけて、岐阜県の山間部では雪が降るでしょう。その他の地域はおおむね晴れますが、日本海から雨雲が流れ込んでパラパラと雨の降る所がありそうです。



最高気温は、名古屋や豊橋で11℃、高山で2℃、津や尾鷲で13℃くらいになるでしょう。沿岸部を中心に風が強まりやすいものの、きのうより気温は2℃ほど高くなる見込みです。

【週間予報】

週末は広く晴れてお出かけ日和になるでしょう。あさって日曜日の最高気温は平野部で15℃前後と、寒さは和らぐ予想です。来週前半は岐阜県山間部で再び雪が降るでしょう。その他の地域は来週も晴れる日が多く、平年並みの気温が続く見込みです。



この先も朝晩の冷え込みにはご注意ください。