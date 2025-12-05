フライドチキンが余ったら？→「思ってる50倍旨い」お手軽料理に14万いいね！
【写真を見る】チキンが丸ごとドーン！作り方のビジュアルもインパクト大の「フライドチキンの炊き込みご飯」
ふと無性に食べたくなる、あの有名チェーンのフライドチキン。
身近でありながらちょっとだけ特別感もあり、手軽に生活満足度を上げられるありがたい存在です。
でも、せっかくならお得なセットで買いたいと思いつつ、人数が少ないと余ってしまうことも。
先日Ｘに、そんなときにぜひとも試したいフライドチキンのアレンジレシピが投稿されました。
炊飯器の中には炊き上がったお米。その上に、チキンが丸ごとドーン！と乗っています。
見た目はシンプルですが、これは間違いなくおいしいやつ！
こちらを投稿したのは、一定@ittei_JCさん。
炊飯器にフライドチキンとお米と水、調味料（顆粒だし、塩、ブラックペッパー、しょうゆ、おろしにんにく、ごま油）をセットして炊飯するだけというお手軽さも相まって、14万いいね＆1.1万リポストを獲得。コメント欄も、「部位はどこでもいいのか？」「レシピを教えてくれ」などの詳細を気にする声や、各自が作った料理を紹介する投稿などで盛り上がり大反響を呼びました。
■投稿主さんに聞いてみた！
こちらの「炊き込みご飯」を作ろうと思ったきっかけについて一定さんに聞いてみると、「パーティーセットを頼んだ際に食べきれずに1ピース残ってしまったのがきっかけ」「妻がコンビニのフライドチキンで炊き込みご飯をしている方の投稿を見たことがあって、それを真似してみようと思った」とのこと。
ちなみに作る際のコツは、「ブラックペッパーを大量に入れること」なんだとか。ピリッとブラックペッパーを強めに効かせることで、鶏の旨味が一層引き立ちそうですね！ 「思ってる50倍旨い」と投稿していた一定さんも、「鶏のいい香りが強くあり、味わいとしても鶏の旨味がご飯に行き渡り非常においしかったです」と、実際食べた感想を聞かせてくれました。
フライドチキンとお米を炊き込むだけでも、衣から出る出汁やスパイス類がいいアクセントになっておいしそうですが、これににんにくやブラックペッパー、ごま油が加わるなんて、作る前からよだれが出そう……！
■話題のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をきっかけに料理にハマる！
「次に食べてみたい挑戦的なメニューは？」という問いに対しては、最近TBSのTVドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をきっかけに料理にハマっているそうで、「作品中にも出てくる『筑前煮』にチャレンジ予定です！」とのこと。Ｘ上には、このほかにも赤から鍋や豚キムチなど、たくさんのおいしそうな料理がアップされています。
また、一定さんのお宅はお義母様が作るご飯もおいしいそうで、一定さんはその中でも「特にピーマンの肉詰めとコロッケが好き」なんだそう。
ご家族みんなで料理好きだと、情報交換もできて一層料理が楽しくなりそうです！
今後もきっと、みんなが知りたいおいしい料理が多数登場するであろう一定さんのＸ。料理が好きな方、おいしそうな写真を見るのが好きな方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？
文＝月乃雫