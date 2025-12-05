料理に足したり温めるだけで1品になるから本当に助かる♪栄養たっぷり！魚の保存食品5選
【画像を見る】手巻きずしの具材にも！箸が止まらない甘辛味「まぐろの尾肉 大和煮缶詰」
寒さが増し、体調を崩しやすいこの季節。年末に向けて慌ただしくなる今こそ、手軽に栄養をとって元気をキープしたいものです。今回は、電子レンジや湯せんで温めたり、料理にちょい足しするだけで一品になる、頼れる魚の保存食をご紹介します。
■讃岐の塩で薄味仕上げカルシウムもたっぷり
4,104円（税込み）
刺身用の新鮮な中落ちがたっぷりついた銀鮭の中骨を、やわらかく煮込んだ缶詰。この1缶で大人1 人当たりに必要なカルシウム※を約4日分摂取できるほか、体に不可欠なオメガ3系脂肪酸のDHA、EPAなども含んでいます。讃岐の塩で薄味仕上げなので、アレンジにも重宝します！
※1日当たりのカルシウムの推定平均必要量は、50歳女性550mg、男性600mg（日本人の食事摂取基準2020年版）
アレンジにも便利です
汁ごと炊き込みご飯に使ったら、おいしくて満足。これをいなり揚げに詰めて、変わりいなりずしにするのもおすすめです！（福岡県 Y.Yさん）
食べやすくておいしい！
野菜サラダと一緒に食べましたが、薄い塩味でとても味がいいです。普通の水煮だと思っていましたが、大満足です。（三重県 T.H.さん）
■まるごと骨まで栄養たっぷり！
北海道産5種の煮魚セット 20食
4,962円（税込み）
さんまの旨煮、いわしの旨煮、いわしの生姜煮、さばの味噌煮、ほっけの旨煮の5種類の煮魚セット。便利な個食タイプなので、1人暮らしの子どもへの仕送りや両親への贈り物として人気です。常温保存で場所もとらないのでストックや非常食としても活躍します！
■希少な「まぐろの尾肉」でコラーゲンをおいしく摂取
まぐろの尾肉 大和煮缶詰 8缶
5,112円（税込み）
泳ぐときにいちばん動かし、コラーゲンたっぷりのまぐろの尾肉をしょうゆと砂糖で甘辛く味つけ。まぐろ特有の臭みもなく、そのまま食べられます。ご飯に合うほか、サラダや炒飯などにアレンジするのも◎。
希少部位「尾肉」をぜいたくに
尾肉は、1 尾のまぐろからわずかしかとれない貴重な部位。コラーゲンも豊富に含んでいます。
■編集部・Sが試してみた！
箸が止まらない甘辛味！
しっかりした味つけでご飯が進みます。しそやねぎ、みょうがなどの薬味を合わせるとおいしさ倍増で、手巻きずしも大好評でした！
■お料理にプラスして栄養価もボリュームもぐーんとアップ！
TOMINAGA(トミナガ) トミナガ 国産 さば 缶詰 オリーブオイル 漬け
2,134 円（税込み）
厳選された国産の高級な脂ののったさばを、高圧釜でガルシア社の100％エクストラバージンオリーブオイルとにんにくを使用して煮込んだ缶詰。パンに挟んでサバサンドにしたり、トマト缶と煮込んでパスタソースにも！ カット野菜にのせるだけでも、ぐっと豪勢なサラダになりますよ！
■温めてあったかご飯にのせるだけ
さんまのひつまぶし いわし丼 にしん親子丼 さば辛味噌丼 選べる3食セット
1,000円（税込み）
温めてあったかご飯にのせるだけでボリューム満点の豪華な丼ぶりに！ 全て味付け不要なので、とても便利です。さんまのひつまぶし・いわし丼・にしん親子丼・さば辛味噌丼の4種類の中から好きな組合せを選べるのもうれしいポイント。忙しい時やご飯のメニューに悩んだ時のお役立ちアイテムとして常備しておきたいアイテムです。
＊ ＊ ＊
忙しい時期を見越して保存食品を多めに準備しておくと、外食等が減り、節約にも繋がります！ おすすめの保存食品、ぜひお試しください。
文＝徳永陽子