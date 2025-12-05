¡ÖºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¡×·§ËÜ¤¬ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡ª¡ÖÎÉ¤¤¿ÍÁª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï12·î£µÆü¡¢ÊÒÌîºäÃÎ¹¨»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒÌîºä»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ç¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÅ¯³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ò°¦¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤âÊÒÌîºä´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¿ÍÁª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä54ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡ÊÒÌîºä»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ç¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÅ¯³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤âÊÒÌîºä´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¿ÍÁª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä54ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸