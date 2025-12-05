こんがり焼くだけで格段においしさUP！「豚肉と玉ねぎのカレーじょうゆ焼き煮込み」
大人も子どもも大好きなカレー味の煮もの！ より食欲をそそる味に仕上げたいなら、だし汁やしょうゆを加え、和風カレー味にするのもおすすめです。ポイントは、具材を焼いてから煮込むこと。すると、うまみやコクが増し、野菜の甘みも引き出されて、おいしさがぐんとアップするんですよ！
教えてくれたのは…
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■豚肉と玉ねぎのカレーじょうゆ焼き煮込み
野菜は両面にしっかり焦げ目をつける
【材料・2人分】＊1人分400kcal／塩分2.8g
・豚肩ロースとんカツ用肉・・・大2枚（約250g）
・玉ねぎ ・・・1個（約200g）
・赤パプリカ・・・ 小1個（約120g）
■Ａ＜混ぜる＞
└だし汁 ・・・1/2カップ
└しょうゆ、みりん・・・ 各大さじ2
└カレー粉 ・・・小さじ1
サラダ油
【作り方】
1．玉ねぎは芯をつけたまま8等分のくし形切りにする。パプリカは大きめの一口大に切る。豚肉は一口大に切る。
2．フライパンに油小さじ1/2を中火で熱し、豚肉を2〜3分焼く。こんがりとしたら上下を返してさっと焼き、一度取り出す。
3．続いて油小さじ1/2を足して中火で熱し、玉ねぎを切り口を下にして並べる。パプリカも加えて約2分焼き、こんがりとしたら上下を返してさらに約2分焼く。
4．Ａを加えて混ぜ、豚肉を玉ねぎとパプリカの上にのせて平らにする。煮立ったらふたをして、弱めの中火にし、約7分煮る。
＊ ＊ ＊
具材のおいしさが増し、煮込み時間が短縮できる「焦げ目をつける」テクニック。焼いた玉ねぎとパプリカ、そして豚肉の香ばしさがたまりません！ ぜひほかの煮ものをつくるときにも活用してくださいね。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々