イ・ビョンホン、妻・イ・ミンジョンが1歳長女の愛らしい“おしゃべり”動画を公開「声がとてもかわいい」
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）が“おしゃべり”をする動画を公開した。
【動画】「声がとてもかわいい」イ・ビョンホンの1歳長女の愛らしい“おしゃべり”
イ・ミンジョンは「言葉を真似するウサギの人形と、夜中に白雪姫のドレスを着ておしゃべりを試み中（韓国語）」とコメントし、愛らしい声でぬいぐるみに話しかける長女の動画を披露している。
長女は白雪姫の衣装をまとい、子どもらしい口調でぬいぐるみに話しかけ、その言葉をぬいぐるみが真似するほほ笑ましいやり取りが捉えられており、イ・ミンジョンも「そうだったの〜？」と話しかけるなど、チャーミングな親子の時間が映し出されていた。
この動画に、コメント欄には「ソイとてもかわいいですね」「声がとてもかわいい」「かわいい」と絶賛する声が集まっている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男（10）が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
