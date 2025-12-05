「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」
元日本代表MFの前園真聖が12月４日、自身のインスタグラムを更新。レジェンド日韓戦の集合ショットを投稿し、反響を呼んでいる。
投稿したのは、この一戦に参加した、中田英寿、城彰二、本田圭佑、中澤佑二、佐藤寿人、柿谷曜一朗、南雄太との８ショット。中田だけはプレーしなかったようで、ユニホームではなく私服姿だ。
日本サッカー界のレジェンドたちが肩を組んだ豪華な一枚に、ファンからは次のような声が上がった。
「凄いメンツ！」
「メンバーが豪華！！普通に日本国内でも見たいですね」
「待ってました。ありがとうございます！」
「偉大な選手たち」
「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」
「華のあるレジェンドメンバー」
「JOさんの体型！」
「城さん、どんどんでかなるやん」
世代を超えた名手たちの“共演”が注目を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ヒデ、本田、前園、城…日本代表レジェンドの集合ショット
