¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï12·î£µÆü¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¤ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°µÚ¤Ó2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ä¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿者´ÆÆÄ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þJ£²¤À¤Ã¤¿µþÅÔ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ËJ£±¾º³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡££µµ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢56ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ª¡¼¥ë¥µ¥ó¥¬¤Ç¹¹¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¿ô¡¹¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤¢¤È¤Î£³½µ´Ö¤Î¥µ¥ó¥¬¥¿¥¦¥ó¾ëÍÛ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£±¥ß¥ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤º¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¹â¤Î´¿´î¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶¯¤¤·è°Õ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ËÎ×¤à¡£
