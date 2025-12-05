TBS良原安美アナ、来年1月をもっての退社をラジオで生報告 先輩・安住紳一郎アナから送られた言葉も明かす「本当に優しい」
TBSの良原安美アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムで来年1月をもって同局を退社すると発表した。同日朝にはレギュラー番組『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（TBSラジオ／毎週金曜 8：30〜11：00）に出演し、改めて自身の言葉で生報告した。
【写真】「決断しました」決意が感じられる“赤い服”を着て退社を生報告する良原安美アナ
インスタでは「年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退社します」と明かし、「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」と説明した。
良原アナは「大学生の頃、用事もないのに赤坂駅で降りて、赤坂サカスから大きな社屋を見上げては、TBSで働くことを夢見ていました」といい、「アナウンサーを目指すきっかけをくれたTBSで育てていただき、本当に幸せな8年間でした」などと振り返っていた。
インスタでの報告から間もなく出演したラジオでは、今年4月の同番組スタート前から退社を考えていたと話し、共演する今田耕司にも食事会の際などに相談していたことを明かした。
経緯については「今年30歳になって自分のなかで節目の感覚があって決断しました。もちろんTBSに入れてもらってアナウンサーとしての道を極めることを求められていたと思うんですけど、いろんな方と出会って自分のキャリアと向き合って、いろんな世界だったり、いろんな顔をもっている大人になってみたいという夢を持つようになりまして」と噛み砕きながら説明し、今後の挑戦について「これはまたおいおい発表させていただければと思います」と話した。
なお、インスタに投稿した花束の写真は、自身の一番の親友に報告した際にプレゼントしてもらったものであるとも説明した。
今田からは「安住さんは？」とTBSの先輩である安住紳一郎アナウンサーに報告したのかを尋ねられる場面もあり、良原アナは「想定外このトーク」少し慌てた様子で発言。「健康に気をつけて頑張ってくださいというふうに（言ってもらった）」「本当に優しい」と話し、ほかの先輩たちからも温かい言葉をもらったと明かしていた。
