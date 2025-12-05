SKY-HIアルバム『Success Is The Best Revenge』配信リリース決定！収録曲「The Best Revenge」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、3年ぶりとなるアルバム『Success Is The Best Revenge』を自身の誕生日である12月12日に配信リリースすると発表。併せて『BMSG FES’25』で披露された収録曲「The Best Revenge」のライブ映像を公開した。

■アルバムには新曲を含む全11曲を収録

本作は、SKY-HIのラッパー、プロデューサー、BMSG CEOとしての人生で、見て培ってきたものが詰まった集大成ともいえる作品。収録曲には、本アルバムへ向けて2025年にリリースされた楽曲をはじめ、BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生したSTARGLOWよりTAIKI、GOICHIを客演に迎えた「Future In My Pocket」、さらにBMSG第1弾アーティストであり、ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを併せ持つNovel Coreを客演に迎えた「大丈夫」など、新曲も含む全11曲が並ぶ。

12月12日のリリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。

また、本アルバムに収録される「The Best Revenge」の『BMSG FES’25』ライブ映像も公開。「The Best Revenge」は、2024年に開催された全国ツアー『SKY-HI TOUR 2024』の制作を進めるなかで、「ラッパーSKY-HIとして今歌うべき曲がある」という使命感に駆られ、ツアーがはじまる2日前の深夜に急きょスタジオに入り作られた楽曲。これまでライブでも「タイトル未定」として披露されてきた。

これからの世代の誰もが夢を踏みにじられない世の中になるよう想いを込め、彼のここまでのアイドル・アーティスト人生で味わった赤裸々な痛みや苦しみ、そして起業に至るまでの決意や成功のすべてを包み隠さずさらけ出している衝撃的な楽曲となっており、魂をむき出しにした圧巻のライブパフォーマンスとともに、そのメッセージをぜひ受け取ろう。

アルバム『Success Is The Best Revenge』ジャケット写真

Photographer：Kazumi Kurigami

■リリース情報

2025.12.12 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Success Is The Best Revenge』

