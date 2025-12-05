総合格闘家の朝倉未来が4日、『緊急特番！ アベマでRIZIN大晦日 追加カード大発表SP』に電話出演。

同番組内で発表された大晦日大会「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」の追加対戦カード「神龍誠 vs. ヒロヤ」を勝敗予想し、直後に弟分のヒロヤに送ったエールが「アツすぎる」と話題になっている。

■師弟で下馬評を覆すと意気込み

ヒロヤはRIZINの榊原信行CEOが「正直、強すぎるから相手（探し）がなかなか難しい」と評するほどの実力者・神龍への挑戦を決めた。

勝敗予想を聞かれた未来は「神龍有利じゃない？」と回答。堀口恭司らUFCファイターが多く在籍するアメリカン・トップチーム（ATT）への移籍を発表した25歳に分があると、忖度無しに予想した。

それを受け、ヒロヤは「でも、その言葉がいつも僕の刺激になるので……ありがとうございます」と感謝。続けて未来は「まあとりあえず勝ちに行こうぜ。ふたりで」とエールを送った。

これを見たファンは未来が送ったエールを称賛。「この言葉痺れた」「言葉の一つ一つがかっこいい」「（勝敗予想は）神龍と言ってからのふたりで勝ちに行こうぜは最高のエール」「ヒロヤ嬉しそう！！」「一生付いていきますすぎる」などの声が相次いでいる。

未来は同大会で現フェザー級王者で15戦全勝全フィニッシュ（6KO、9SUB）のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑戦する。同番組では勝ち筋が見えているか？の問いに対して「もちろん」と答え、「1ラウンドで仕留めますよ」と意気込みを語っている。

弟分のヒロヤとともに下馬評での圧倒的不利を覆し悲願のフェザー級タイトルを掴むことができるか。期待が高まっている。

