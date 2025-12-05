日経225先物：5日正午＝590円安、5万350円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万350円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万465.14円に対しては115.14円安。出来高は2万342枚となっている。
TOPIX先物期近は3352ポイントと前日比44ポイント安、現物終値比5.77ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50350 -590 20342
日経225mini 50350 -595 321517
TOPIX先物 3352 -44 33607
JPX日経400先物 30240 -420 2206
グロース指数先物 665 +5 2353
東証REIT指数先物 1971 -10 114
株探ニュース
