　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万350円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万465.14円に対しては115.14円安。出来高は2万342枚となっている。

　TOPIX先物期近は3352ポイントと前日比44ポイント安、現物終値比5.77ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50350　　　　　-590　　　 20342
日経225mini 　　　　　　 50350　　　　　-595　　　321517
TOPIX先物 　　　　　　　　3352　　　　　 -44　　　 33607
JPX日経400先物　　　　　 30240　　　　　-420　　　　2206
グロース指数先物　　　　　 665　　　　　　+5　　　　2353
東証REIT指数先物　　　　　1971　　　　　 -10　　　　 114

