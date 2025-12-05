元HKT48松本日向1st写真集のタイトル決定 独占衝撃セクシーカットも公開
元HKT48で、現在はボートレースの冠番組も持つタレント・松本日向の1st写真集のタイトルが『ちょうどいい。』（ワン・パブリッシング）に決定した。25歳の誕生日である12月11日に発売される。衝撃セクシーカットも解禁された。
【表紙カット】美BODY大胆披露！1st写真集に挑戦した松本日向
記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのは、ベトナムの都市であるフエとダナン。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本と一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっている。
写真集の発売記念イベントは、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA（14日）と大阪・梅田 蔦屋書店（21日）の2都市で開催。写真撮影や2ショットチェキはもちろん、メッセージ動画撮影やベトナムお土産がもらえるなど特典内容は盛りだくさん。また2会場どちらにも参加した人には、持参した私物に松本がその場で直筆サインを入れる特典も。
■松本日向 最新コメント
写真集では背中とお尻の写真が多いんです。初めての写真集だし、25歳の大人な松本日向を表現したい思いもあって、今までやってきたグラビアでも一番の露出に挑戦していて。特にバックショットをきれいに見せたいなと頑張りました。水着だけでなく赤いランジェリーみたいな大人っぽい衣装もあるし、バリエーションも豊富なので楽しみにしてください。写真集では他にアオザイも着ているんですが、これはダナンの市場で作りました。既製品じゃなく布から自分で選んで作ってもらっていて、アオザイといっても形が1種類だけじゃなくて4〜5種類あって、その中から上品な感じのを選んで、色は大好きな青にしてみました。着る前は動きづらいのかなと思ったんですけど、めっちゃ楽で。特にパンツのウエストがゴムなので着やすいし、本当に動きやすくてリラックスできていいなと思いました。実は大阪のイベントではアオザイで登場して撮影もできるので、ぜひご来場ください。
