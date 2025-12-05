二宮和也、初の新書『独断と偏見』が各ブックランキングで11冠を達成「感謝しかないです」
5人組グループ・嵐の二宮和也による初の新書『独断と偏見』（集英社）が数々の年間ブックランキングで第1位となり、11冠を獲得するという快挙を達成した。
「オリコン年間BOOKランキング2025」では形態別「新書」1位に加え、トーハン・日販「2025年 年間ベストセラー」などの各部門で1位を獲得するなど男性著者“新書”初となるジャンル別「タレント本」1位も獲得。このほど二宮からコメントが到着した。
今年6月に刊行した同著は、発売直後から大きな反響を呼び、累計発行部数22万部を突破(電子版含む）。エンターテイナーとしての思考、ビジネス論や人づきあいの流儀、会話術から生死観に至るまで、縦横無尽に語りおろし、新書にあらたな風を吹き込んだ話題の1冊となっている。
■二宮和也コメント
この歳になって“初めて”が訪れるということは本当にありがたいことだし、感謝しかないです。このニュースを見て、聞いて“あ、二宮って本出してたんだ”と思って手に取ってくださるきっかけになればと思いますし、すでに手に取ってくださった方は“これが11冠なんだ！”と思って読み直してくださったらと。年末年始の予定が決まっていない方のひまつぶしくらいにはなると思うので（笑）、ぜひお時間があれば読んでいただけるとうれしいです。
「オリコン年間BOOKランキング2025」ジャンル別「タレント本」 1位
※オリコン調べ。集計期間：2024/12/2付〜2025/11/24付
「オリコン年間BOOKランキング2025」形態別「新書」1位
※オリコン調べ。集計期間：2024/12/2付〜2025/11/24付
ダ・ヴィンチ「BOOKOFTHEYEAR2025」エッセイ・ノンフィクション・その他部門第1位
※『ダ・ヴィンチ』2026年1月号にて発表
紀伊國屋書店年間１位（新書／教養新書)
三省堂書店年間1位（新書）
TSUTAYA年間1位（新書）
※対象：2025年発売の新書
未来屋書店年間1位（新書／教養新書）
楽天ブックス「年間ランキング2025」新書部門第1位
楽天ブックス調べ。集計期間：2025年1月1日〜?2025年10月20日
タワーレコードオンライン「2025ベストセラーズ」新書ジャンル1位
※タワーレコードオンライン調べ・集計期間：2025年1月1日〜11月30日
トーハン「2025年年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門第1位
※トーハン調べ。2025年12月1日発表
日販「2025年年間ベストセラー」新書ノンフィクション部?第1位
※日販調べ。2025年12月1日発表
