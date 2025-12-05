いよいよ来週13日（土）19時から日本テレビ系で生放送される「THE W 2025」決勝戦。

今年のオリジナルポスター公開！





優勝賞金1000万円と栄えある“9代目女王”の座を目指し、過去最多のエントリー数1044組の中から勝ち上がったファイナリスト8組のオリジナルポスターを初公開！

「THE W 2025」ファイナリスト８組の

個性あふれる個人ポスター！

この８組の写真を撮影したのは…

THE W公式カメラマンのかが屋・加賀翔さんと、カメラマンのサカイデジュンさん！

かが屋・加賀翔 コメント

「なにとなにの戦いを観ているんだという大乱闘になるでしょう。ポスター撮影を口実に全組のネタを見たのではっきりと言えます。必見です。」

今回はなんと準決勝裏でポスター撮影を敢行！

加賀さんが切り取った、ファイナリストの緊張感あふれる姿にもご注目です！

さらに！ポスター写真を使ったオリジナルPR動画も放映中！

https://www.youtube.com/watch?v=JRIMVTPrxkQ

このPR動画は「THE W 2025」決勝戦・生放送当日まで期間限定（12/8〜12/13）で渋谷・スクランブル交差点やセンター街、新宿・東南口付近の屋外ビジョン広告にて展開！また、東急田園都市線車内ビジョンでも放映します。そして、ポスタービジュアルは、汐留日本テレビ・入り口前のエスカレーター壁面でも展開します！

ぜひ、今しか見られないファイナリストの楽しいPR動画とポスターをチェックしてみてください！

■概要

＜番組名＞

「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」

12月13日（土）19:00〜21:24 生放送 （日テレ系全国ネット）

＜番組ＭＣ＞

後藤 輝基（フットボールアワー）、黒田 みゆ（日テレアナウンサー）

＜大会サポーター＞

山添 寛（相席スタート）、コットン

＜審査員＞

川島 明（麒麟）、粗品（霜降り明星）、田中 卓志（アンガールズ）、哲夫（笑い飯）、友近、森田哲矢（さらば青春の光）、リンゴ（ハイヒール）

＜優勝賞金＞

1000万円

＜副賞＞

「日テレ人気番組出演権」「冠特番」など

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/thew/

番組公式X：https://x.com/the_w_ntv

番組公式Instgram：https://www.instagram.com/the_w_ntv/