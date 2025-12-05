【漫画】酒飲みOLが「お酒をやめようと思うランキング」第3位はエグい二日酔い…それを超える1位とは？【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”のポコミ(@k_pokomi)さん。Twitterやブログに投稿しているお酒との日常を描いた漫画は“全酒好き”に刺さりまくる痛快な内容のようで、「おもしろすぎる。最高です。久々に電車の中で声出して笑ってしまった」「激しく同意するネタ多しwww」「あれ？私の日記？？」などと話題を呼んでいる。今回は『自己責任』と題した、酒飲みOLが考える「お酒をやめようと思うランキング・ベスト3」を紹介する。全く反省ナシのポンコツぶりがあらわになる、“お酒をやめよう”と思った瞬間とは一体…？
酒飲みなら誰しも共感できる部分もある一方、さすがは酒飲みを自称するポコミさんのランキングだけあってちょっと斜め上を行くベスト3となっている。
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――ランキングを付けてみて、どうですか？
ランキングに入った出来事を思い出すだけでけっこうしんどいです。でも、酒飲みの辞書に「反省」の文字がないのは残念です…。
――誰しもが1位に選びそうな「エグい二日酔い」が3位なんですね。1位に「酒でフラれる」を選んだ理由は？
酒飲み友達が一字一句全く同じ理由でフラれてたので1位にしました。ただ、その友達いわく、「けどさぁ…彼の筋トレのメニューまで覚えてられないよ…」と言っていたので、おそらくお酒はあんまり関係ないような気もしたんですけど…。本人はお酒のせいって言ってたので、きっと全部お酒が悪いのでしょう！
ついついお酒を飲みすぎてしまうことが多い年末年始。この漫画で自分を戒め(？)て、「お酒をやめたい」と思うほどには飲みすぎないように気をつけよう。お酒は本当に“自己責任”で！
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みにはわかり味が深いあるあるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出してことも。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な爆笑作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいない”ことを確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
