ATEEZ、初のVRコンサート公開へ「この“超至近距離”はとても言葉では説明できません！」
8人組K-POPボーイズグループ・ATEEZの初となるVRコンサート映画『ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY』が、きょう5日から日本で公開された。それに合わせ、メッセージ入りプレミア映像とビハインドカットが公開された。
【ビハインドカット】和気あいあい！楽しく撮影するATEEZ
HONGJOONG、SEONGHWA、YUNHO、YEOSANG、SAN、MINGI、WOOYOUNG、JONGHOの8人で構成されるATEEZは、2018年のデビュー以来、その圧倒的なパフォーマンス力と独自の世界観で世界中のファンを魅了。K-POPグループとして史上初めて『Coachella』に出演するなど、海外での人気と実績を着実に積み上げている。
本作では、ATEEZの代表曲が新しい演出で再構成され、「INCEPTION」の幻想的な空間から「BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）」の爆発的エネルギーに満ちたステージ、「Ice On My Teeth」の節制されたカリスマ性あふれるパフォーマンスまで、各楽曲の世界観と完全に調和したステージングが展開される。VR技術を駆使した没入感あふれる体験と、壮大なストーリー展開が織りなす本作は、従来のコンサート映像の枠を超えた新たな映像体験を提供する。
プレミア映像では、メンバー自ら本作の“推しポイント”を熱く語っている。HONGJOONGは「この作品は12Kで撮影された超高画質映像なので、細かい部分まで見られるのがポイント！」と自信をのぞかせ、SANとSEONGHWAは目の前で繰り広げられる迫力のステージについて、「この“超至近距離”はとても言葉では説明できません！実際に体験してみたらきっと分かるはず！」と興奮気味にコメント。さらに、YEOSANGも「僕たちATEEZの素敵な姿をぜひ期待して」と呼び掛けている。本編映像には、パフォーマンスはもちろん、メンバーと観客との距離の近さを実感できるシーンも盛り込まれている。
解禁されたビハインドカットには、グリーンバック撮影に挑むメンバーたちの貴重な姿が収められている。今回、日本のファンのために特別公開されたビハインドでは、パフォーマンスシーンだけでなく、メンバーそれぞれがカメラに向かってポージングする愛らしい表情も披露。さらに、真剣なまなざしで撮影に臨む姿など、普段のステージでは見ることのできない素顔が垣間見える内容となっている。
ステージの枠を超え、独自の壮大な世界観を拡張し続けてきたATEEZ。12Kの超高画質映像技術を駆使し、これまでにないレベルでATEEZのパフォーマンスを体感できる『ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY』では、没入感あふれる幻想的な空間表現や、爆発的なエネルギーで魅せるダイナミックなパフォーマンスと、ストーリーが交差する新形態のシネマコンサートとして、現実の境界を超越した旅路へと観客を誘う。
これまでに多様なアーティストとともにVRコンサートの新たなパラダイムを創り上げてきたプラットフォーム企業・AMAZEが、ATEEZとともにどのようなステージを完成させたのか、世界中のファンの期待が高まっている。
