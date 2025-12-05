今田美桜、初の紅白司会、“先輩”・綾瀬はるかからアドバイス 『あんぱん』ヒロイン終え気持ちは“走”
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』(後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか)で、初の司会を務める俳優の今田美桜（28）が取材に応じた。連続テレビ小説『あんぱん』で主人公を務めた今田は「いろいろと充実していて、すごく挑戦する1年でした。今年の漢字は“走”」と語り、2025年最後の大仕事に向けた意欲をにじませた。
【写真】意欲満々！3人そろってガッツポーズする綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜
“走”を選んだ理由は、『あんぱん』と世界陸上のMCを務めたから。「『あんぱん』は作品でも走るシーンが多かった。世界陸上もあったので“走”かな」と話した。
『あんぱん』で使われたフレーズ「ほいたらね」は、今年の流行語大賞にもノミネートされた。「別の現場でも『ほいたらね』と言ってくださることが多かったのでうれしい。『たまるかー！』は入るかなというのも話していたんですけど」と明かした。
紅白歌合戦は「小さい時から友人、家族みんなで見て、年を越すのが恒例だった」という。初めての司会となり、「まさか自分がその中にいるなんて思いもしなかった」が、多くの人のメッセージが励みになったという。中でも「祖母から連絡があって、『うれしい、楽しみ』と言われ、それが1番うれしかったです」と話す。
同じ舞台で6年ぶり4度目の司会を務める綾瀬はるか（40）からは「健康を第一に」とアドバイスを受けたといい、「その言葉を大切にしたい」と笑顔を見せた。大みそかに向けて「歌はみんなでつながれるもの。感動できたり、共有したりできるので、しっかり届けられるよう頑張りたい」と意気込んだ。
【写真】意欲満々！3人そろってガッツポーズする綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜
“走”を選んだ理由は、『あんぱん』と世界陸上のMCを務めたから。「『あんぱん』は作品でも走るシーンが多かった。世界陸上もあったので“走”かな」と話した。
紅白歌合戦は「小さい時から友人、家族みんなで見て、年を越すのが恒例だった」という。初めての司会となり、「まさか自分がその中にいるなんて思いもしなかった」が、多くの人のメッセージが励みになったという。中でも「祖母から連絡があって、『うれしい、楽しみ』と言われ、それが1番うれしかったです」と話す。
同じ舞台で6年ぶり4度目の司会を務める綾瀬はるか（40）からは「健康を第一に」とアドバイスを受けたといい、「その言葉を大切にしたい」と笑顔を見せた。大みそかに向けて「歌はみんなでつながれるもの。感動できたり、共有したりできるので、しっかり届けられるよう頑張りたい」と意気込んだ。