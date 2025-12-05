“大の阪神ファン”有働由美子アナ、藤川球児監督と2ショットに大喜び “小料理屋”でトーク【コメントあり】
阪神タイガースの藤川球児監督があす6日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ボリュームたっぷり！有働由美子アナ渾身の手料理
フリーアナウンサーの有働由美子が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。
藤川監督の来店に、大の阪神ファンである女将は大喜び。監督のために、試行錯誤を重ねて考え抜いた一期一会の手料理を振る舞う。藤川監督は監督就任からリーグ優勝、日本シリーズ、来シーズンに向けてまでたっぷり語り尽くす。
■藤川球児監督コメント
――女将・有働由美子さんとの収録を終えての感想を教えてください！
普段と違う雰囲気といいますか、小料理屋のスタイルだと話しやすいですよね。お店の雰囲気もいいし、リラックスして会話ができたかなと思います。
――今回から新たに 小上がりが増築されました。小上がりの感想をいただけますか？
なんかベンチより落ち着くかな（笑）。楽しかったですね。
――視聴者へのメッセージをお願いします！
選手の大変さだったり、監督、コーチの大変さ、仕事の難しさ、これだけ大変だったんだということが伝わればいいかなと。今はシーズンが終わって監督としてもリラックスできていて、そのあたりをお話できたかと思いますので、裏側で大変だったことや、言葉の意味などを感じてもらえたらなと思います。
