マクドナルド「ほんのハッピーセット」、“だまし絵”トリック解説のミニ図鑑＆絵本『おふとんからでたくない！』
日本マクドナルドは12日より、ハッピーセット4種「おさるのジョージ」、「すみっコぐらし」、絵本『おふとんからでたくない！』、ミニ図鑑『だまし絵と錯視』を期間限定で販売する。
【画像】だまし絵の“トリック”解説、中面ページ
ミニ図鑑『小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視』は、目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場する内容。工学博士の杉原厚吉先生の監修のもと、絵に仕掛けられた錯視のトリックを解説する。
スマートフォンで図鑑のARマークを読み取ると絵に隠れた生き物やクイズの答えを見ることができる。オリジナルシール付き。
絵本『おふとんからでたくない！』は、お布団が大好きな女の子・ひーちゃんが主人公。朝、お布団にずっと包まれていたいひーちゃんが、ママから布団から出るよう促されると“かいじゅうイーヤーダー”に変身。ひーちゃんの行動は、パパママ、保育園や町中の人も巻き込んであっと驚く展開に…！？想像力が広がる優しい物語。オリジナルシール付き。
作家の近藤瞳氏は、『まって！まって！』でデビュー。この作品は世界の注目絵本を紹介する「The BRAW Amazing Bookshelf 2024」にも選ばれた。
【画像】だまし絵の“トリック”解説、中面ページ
ミニ図鑑『小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視』は、目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場する内容。工学博士の杉原厚吉先生の監修のもと、絵に仕掛けられた錯視のトリックを解説する。
絵本『おふとんからでたくない！』は、お布団が大好きな女の子・ひーちゃんが主人公。朝、お布団にずっと包まれていたいひーちゃんが、ママから布団から出るよう促されると“かいじゅうイーヤーダー”に変身。ひーちゃんの行動は、パパママ、保育園や町中の人も巻き込んであっと驚く展開に…！？想像力が広がる優しい物語。オリジナルシール付き。
作家の近藤瞳氏は、『まって！まって！』でデビュー。この作品は世界の注目絵本を紹介する「The BRAW Amazing Bookshelf 2024」にも選ばれた。