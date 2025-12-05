マクドナルド、ハッピーセット「すみっコぐらし」全9種 お店屋さんごっこ＆“推し”手紙遊び
日本マクドナルドは12日より、ハッピーセット4種「おさるのジョージ」、「すみっコぐらし」、絵本『おふとんからでたくない！」、ミニ図鑑『だまし絵と錯視』を期間限定で販売する。
【画像】「すみっコぐらし」が“お店屋さんごっこ”ハッピーセット全9種
ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコぐらしのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種。
第1弾のおでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、お店を開いてすみっコたちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめる。お店のスタッフになったり、客になったりして、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれる。お店の品物などのシールを好きなところに貼って、お店を完成させれば、すみっコぐらしの物語の世界が広がる。
第2弾のおもちゃは、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った 「お手紙遊びセット」。メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、お友達や家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができる。
■ハッピーセット「すみっコぐらし」
◆第1弾 12月12日(金)〜12月25日(木)
・とんかつのマクドナルドレストラン
マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセット。
・ねこのベーカリー
パン屋さんをテーマにしたプレイセット。
・しろくまのおでんのお店
おでん屋さんをテーマにしたプレイセット。
・ぺんぎん？のやさいとくだもののお店
八百屋さんをテーマにしたプレイセット。
・ひみつのおもちゃ
◆第2弾 12月26日(金)〜1月8日(木)
・ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推し
・すみっコぐらし 箱推し
・しろくま＆とかげ 推し
・えび 推し
◆第3弾 1月9日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
