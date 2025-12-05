綾瀬はるか、人生で一番の緊張は紅白での「花が咲く」歌唱
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』(後7：20〜11：45)で、6年ぶり4回目の司会を務める俳優の綾瀬はるかが取材に応じた。人生で最も緊張した瞬間は、2013年(第64回)の紅白司会者として「花は咲く」を歌ったことだと明かした。
【写真】早くも息ぴったり!?有吉弘行の肩に手を添える綾瀬はるか＆今田美桜
2025年はNHKの土曜ドラマ『ひとりでしにたい』の主演を務め、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では語りを担当。多くの作品に出演した1年だった。今年を表す漢字一字を尋ねると「充実していたので“充”ですね」と話した。
人生で最も緊張したのは、他の歌手の前で「花を咲く」を歌った13年の紅白。「それはすごい鍛えられた」と振り返る。13年に続き、15年(第66回)、19年(第70回)も進行を任された。今回で20代、30代、40代で司会を務めることになり、「全世代の制覇を目指す！」とユーモアを交えて天真爛漫に話した。
取材会では有吉弘行、今田美桜と終始和気あいあいとした空気に。それでも綾瀬は「きょうは有吉さんもいたので、もうちょっとボケツッコミを練習しておけばよかったな」と“反省”を口に。笑いも鍛えて4度目の晴れ舞台を迎えるつもりだ。「歌を一緒に歌ったり踊ったり、そういう時間ってすごい平和だと思う。それがずっと続いていけるよう、しっかり今年も番組を盛り上げたい」と意欲を示した。
