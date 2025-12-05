Creepy Nuts、東京ドームでの「オトノケ」ライブ映像をYouTube公開
Creepy Nutsが、楽曲「オトノケ」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。映像は、今年2月に開催された自身初の東京ドーム公演でのパフォーマンスを収めたもので、5万人の観客を前に披露された圧巻のステージが記録されている。
【動画】Creepy Nuts、東京ドーム公演「オトノケ」ライブ映像
「オトノケ」は、2024年にテレビアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマとしてリリースされ、国内チャートを席巻。その後、アジア、北米、欧州を中心に世界各地で再生数を伸ばし、2025年の“世界で最も聴かれた日本の楽曲”のひとつとして注目を集めている。
Creepy Nutsは、今年アルバム『LEGION』のリリースにあわせて東京ドーム公演を実施。5月からは自身最大規模となる国内ツアーを開催し、10月からは初のアジアツアーを展開。さらに、2026年4月にはアメリカで開催される大型音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演も決定しており、活動の場を世界へと広げている。
大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」をはじめ国境や言語の壁を越えて支持を集めるCreepy Nuts。世界を魅了する彼らのパフォーマンス映像にも注目が集まる。
