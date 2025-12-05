SKY-HI、誕生日に3年ぶりのアルバム配信リリース 「タイトル未定」のあの楽曲のライブ映像も公開
ラッパー、プロデューサー、そしてBMSGのCEOとして多彩な活動を展開するSKY-HIが、約3年ぶりとなるニューアルバム『Success Is The Best Revenge』を、自身の誕生日にあたる12月12日に配信リリースすることを発表した。
【動画】SKY-HI「The Best Revenge」ライブ映像
あわせて、同作に収録される楽曲「The Best Revenge」のライブ映像も公開された。映像は、今年開催されたイベント『BMSG FES’25』でのステージを収録したもので、魂をむき出しにした迫力のパフォーマンスが記録されている。
『Success Is The Best Revenge』は、SKY-HIがこれまでに積み重ねてきたキャリアや経験を反映させた、集大成ともいえる作品。ラッパーとしての表現力、プロデューサーとしての視点、経営者としての哲学が融合した全11曲が収められる。
収録曲には、今年リリースされた既発曲に加え、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生したSTARGLOWのTAIKIとGOICHIを迎えた「Future In My Pocket」、さらにBMSG第1弾アーティストのNovel Coreをフィーチャーした「大丈夫」などの新曲もラインナップされている。
ライブ映像が公開された「The Best Revenge」は、昨年開催された全国ツアー『SKY-HI TOUR 2024』の準備期間中、SKY-HI自身が「今ラッパーとして歌うべき曲がある」という強い思いに駆られ、ツアー開始の2日前深夜に急きょ制作された1曲。これまでライブでは「タイトル未定」として披露されてきたが、アルバムへの収録にあたり正式タイトルが明かされた。
これまでのアイドル、アーティストとしての歩みのなかで経験してきた痛みや苦しみ、そしてBMSGを立ち上げた決意とその成功の軌跡がリアルにつづられたナンバーが、圧巻のライブパフォーマンスとともに届けられる。
