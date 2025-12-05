【ホリデー作戦 2026】 12月5日より開始

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム「World of Tanks」において12月5日より実施するゲーム内イベント「ホリデー作戦 2026」の詳細を発表した。開催期間は2026年1月12日まで。

「ホリデー作戦 2026」では、英国の名優として知られるベネディクト・カンバーバッチさんが登場し、彼ならではの機知に富んだウィットと知性、そしてさりげないユーモアで、本イベント全体のトーンを形作る。

「ホリデー作戦 2026」詳細

「ビレッジ」で特別なホリデーギフトを受け取ろう

イベントが始まると、プレーヤーはきらびやかな「ビレッジ」へと招かれる。そこでは、日中は雪に包まれた温かな情景が広がり、夜になるとイルミネーションやランプ、花火によって夜空が彩られる。「ビレッジ」に足を踏み入れると、戦車長は最初の特別なホリデーギフトとして、訓練済みの搭乗員とガレージスロットが付属する「Tier III スウェーデン軽戦車 Strv M/31」を受け取る。また、「ビレッジ」には「アドベント・カレンダー」も用意されており、扉を開くたびに新たなギフトやサプライズがアンロックされる。

ヘッドクォーターでベネディクト・カンバーバッチさんに会える！

「ビレッジ」のヘッドクォーターでは、ホリデーアンバサダーであるベネディクト・カンバーバッチさんがプレーヤーを出迎え、特別なアサインメントを提示。その過程で、人生にまつわるささやかな知恵を授けたり、心に響くストーリーを語ったりもしてくれる。彼のアサインメントを完了すると、個性的な2種類の2Dスタイルや特別なデカール、テーマに沿った銘刻など、彼ならではのカスタマイズアイテムが戦車長への報酬として授与される。

バトルミッションを達成してゲーム内報酬を獲得

イベントの中核となる「ホリデー作戦チャレンジ」では、全56個のバトルミッションが用意されており、プレーヤーはさまざまなゲーム内報酬を獲得できる。その中には、車長として登場するベネディクト・カンバーバッチさんも含まれる。彼は、命令するのではなく導くように語りかける、冷静かつ知略に長けた戦術家として戦車長をサポート。プレーヤーはまた、彼の車長としての思考を反映したユニークなデカールや銘刻、ミリタリーインスパイアの外観が印象的な2Dスタイル「揺らぐことなき信念」、そしてコレクション要素となる3D付属品セット「ベネディクト・ガジェット」も獲得することができる。

三つ巴のチームバトル「ウィンター・レイド」開催

12月11日から12月22日までの期間中、人気の戦車たちがテンポの速い楽しいゲームモード「ウィンター・レイド」に再び登場。今年は、新たに2種類のマップが舞台となる。ひとつは星や惑星が広がる深宇宙へプレーヤーを連れ出すマップ、もうひとつはギフト工場がホリデー仕様の戦場アリーナへと姿を変えたマップ。

「ウィンター・レイド」では、5名ずつで構成された3チームが、プレゼントを集めて自陣地へ届けることを競い合う。各戦車長は、それぞれ役割と固有アビリティを備えたユニークな戦車を操り、戦局に挑む。戦闘を重ねるごとにプレーヤーはポイントを獲得でき、そのポイントはボンズや新登場の3D付属品などの豪華な報酬と交換することができる。

