2022年12月3日の記事を編集して再掲載しています。ホットカーペットが立った！ …みたいな？

冬のテレワークは足元が冷えるもの。もし窓際にいたら、足がかじかんで仕事になりませんよね。

足元用の暖房器具はアレコレありますが、LITHONが作ったのは脚の周りに巻いて立てる「巻くコタツ KOZUTSUMI」です。30秒で暖まり、周囲に放熱しないので効率的。食卓やソファなどいろんな場所でも使えるポータブルさで、寒い時期は重宝すること間違いナシです。

おひとり様特化型可変こたつ

両端をくっつけて円筒形にし、両脚を入れればグルっと360度から暖められムダがありません。またイチイチ開閉したり脚を抜いたりするのが面倒なら、扇状にちょっと開いたままでもOK。

温度設定は珍しく％表示で、（高）100％→90％→80％→70％→60％（低）と5段階に変えられます。タイマーも2、4、6、8時間でオフにでき、45度以上傾いたり倒れたら自動停止。これなら安心ですね。

Image: LITHON

膝掛けが付いてくる

季節が変われば、ヨガマットみたいにキツく巻いて収納できるのも便利。収納場所に困りません。筒の上からの放熱防止に、膝掛けになる毛布付きなのも親切です。この心遣いに気持ちまでホットになりますね。

みかんを食べるような風情はありませんが、筆者のような窓際族には有り難いアイテムです。

